Второй полк "Авангардов" может заступить на дежурство до конца года

Второй полк межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым оснащением "Авангард" заступит на боевое дежурство до конца нынешнего года. Он войдет в состав Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения.

Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к министерству обороны РФ. Отмечается, что на боевое дежурство "Авангарды" заступят ориентировочно в декабре.

Первый полк гиперзвуковых комплексов "Авангард" Ясненского соединения РВСН в Оренбургской области заступил на боевое дежурство в конце 2019 года. В его составе были две шахтные пусковые установки и командный пункт. К концу прошлого года шахтные пусковые установки довели до полного состава.

Скорость боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы - около 32 тысяч километров в час. Он может маневрировать по курсу и высоте и преодолевать любую противоракетную оборону.