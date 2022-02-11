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11.02.2022 12:43
Рубрика: Экономика

WebMoney сообщил о блокировке операций по российским кошелькам

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сервис платежей WebMoney сообщил о недоступности с 11 февраля всех операций по российским кошелькам. Причиной стал отзыв лицензии у расчетного банка - "Консервативного коммерческого банка".

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Замороженные в АО Банк "ККБ" электронные денежные средства участников системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее", - говорится в сообщении компании.

В платежной системе также выразили сожаление по поводу позиции ЦБ. Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка". "Банк "ККБ" фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции", - отметили в пресс-службе ЦБ.

Система WebMoney работает в России с 1998 года.

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