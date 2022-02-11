Заболевшего ведущего КВН заменят Ургант, Хрусталев, Бурковский и Нагиев

Телеведущий Александр Масляков-младший рассказал, что его отца в КВН временно заменят несколько ведущих. Первую игру проведет Дмитрий Нагиев, затем на место за стойкой встанет Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и Андрей Бурковский.

- Александр Васильевич пока лечится. Поскольку сроки его лечения до конца не известны, было принято решение, чтобы пять ведущих подменили его в пяти играх 1/8 финала КВН, - сообщил Масляков-младший, который сам тоже не раз заменял своего отца в качестве руководителя программы.

Известно, что из-за коронавируса 80-летний Масляков пропустит пять игр 1/8 финала КВН. Будет ли объявлен пятый ведущий или кто-то из четырех вышеперечисленных артистов появится в эфире дважды, пока не уточняется.

Двое из будущих ведущих, кстати, в прошлом сами были кавээнщиками. Дмитрий Хрусталев играл в команде "Сборная Санкт-Петербурга", а Бурковский - в команде "Максимум".