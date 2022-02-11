Захарова: НАТО использует ситуацию на Украине для наращивания присутствия у границ РФ

Представители НАТО искусственно нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы использовать этот повод для усиления своего присутствия у российских границ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс рассматривает возможность усиления своего присутствия на восточном направлении. Кроме того, он заявил, что в Европе сохраняется риск начала вооруженного конфликта.