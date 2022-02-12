Белый дом опроверг публикации в СМИ о переброске военных из США в Польшу

Вашингтон поспешил опровергнуть публикации в СМИ, что в ближайшее время Соединенные Штаты направят в Польшу еще три тысячи военных. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что такое решение не принималось. "Но силы приведены в повышенную боевую готовность на случай запроса НАТО", - добавил он.

Ранее РИА Новости сообщило, что глава Пентагона Ллойд Остин 11 февраля принял решение об отправке дополнительных сил в Европу. Прибытие американских военных в Польшу ожидается на следующей неделе, заявил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства.

Источник отметил, что соответствующее поручение было получено от президента США Джо Байдена. В Европу отправят бойцов 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге (Северная Каролина).

В начале февраля Вашингтон объявил о переброске дополнительных воинских подразделений в Германию, Польшу и Румынию. Американцы не будут участвовать в потенциально возможных боевых действиях, а сосредоточатся на укреплении обороноспособности союзников по НАТО, подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.