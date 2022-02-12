Эксперты назвали нового лидера российского авторынка

Наступивший 2022 год начался для российского авторынка со смены лидера в рейтинге продаж - в январе его возглавила Kia Rio. Эксперты оценили шансы Lada Vesta, которая уже скоро претерпит рестайлинг, взять реванш у самой популярной в России иномарки.

Анализ на вирус

Российский авторынок начал 2022 год с небольшого падения, несмотря на то, что год назад также был зафиксирован отрицательный результат, и говорить о высокой базе прошлого года, в отличие от второй половины 2021-го, уже не приходится.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем месяце россияне приобрели 91,7 тыс. автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности.

Из-за длинных новогодних каникул активность покупателей в январе традиционно низкая по сравнению с остальными месяцами. Вместе с тем в этом году увеличилось число россиян, которые, устав от образа жизни в условиях пандемии, отправились на январские праздники на отдых, тем самым отложив возможную покупку автомобиля. В то же время участники авторынка отмечают массовый отказ от сделок в январе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По словам генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, из-за проблем с поставками полупроводников и комплектующих, а также логистических трудностей на рынке до сих пор в дефиците большинство автомобилей масс-макета в хорошей комплектации. Дополнительно на снижение продаж в прошлом месяце повлияли возросшие ставки по кредитам, потенциальная угроза новых санкций против России, а также увеличение числа заболевших Омикроном - многие клиенты отменяли сделки из-за заболевания новым штаммом коронавируса.

"На сегодняшний день спрос на новые машины стимулируют негативные тенденции, сформировавшиеся на российском авторынке. Дефицит, долгие сроки ожидания предзаказа, высокие цены - всё это может привести сегмент новых автомобилей к рецессии. На отложенный спрос уже надеяться не приходится - уровень продаж начал падать еще с июля 2021 года. В связи с этим многие автопроизводители перестали считать Россию перспективным рынком, поэтому многие модели исчезают из ассортимента дилеров. Сокращение выбора также может негативно отразиться на продажах новых машин", - рассуждает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Делаем ставки

Между тем, объемы поставок и уровень цен, которые в начале года традиционно выросли, во многом определили расстановку сил в январском рейтинге продаж. Так, самым популярным автомобилем в России стала Kia Rio, хотя ее реализация и снизилась на 20% до 6,2 тыс. единиц.

В результате эта иномарка смогла обогнать не только Lada Granta (5,5 тыс. штук, -28%), чей выпуск по-прежнему сильно ограничен нехваткой комплектующих, но и Lada Vesta (6 тыс. штук, -6%), которую проблемы с производством практически не затронули. Возможно, такой расклад сохранится и по итогам всего 2022 года, учитывая, что Lada Vesta уже вплотную приблизилась по стоимости к корейским Kia Rio и Hyundai Solaris, а после выхода рестайлинговой версии станет еще дороже.

Как говорит директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова, высокие показатели продаж Kia Rio, в том числе, связаны и с ценовой политикой АвтоВАЗа: только за последний год цена на Lada Vesta обновлялась несколько раз, увеличение ее стоимости произошло и в начале 2022-го. Поэтому при сравнимой стоимости покупатель чаще выбирает Kia Rio, у которой есть все шансы удержать лидерство на российском рынке при сохранении текущей ценовой политики бренда и отсутствии дефицита автомобилей.

В свою очередь, в пресс-службе "ТрансТехСервис" отмечают, что доступность Kia Rio на конец года, вероятно, была больше, чем у Lada Vesta и Hyundai Solaris. Что касается бюджетной Lada Granta, то, по мнению дилера, ситуация с нехваткой автокомпонентов для этой модели сохранится как минимум весь первый квартал.

До лучших времен

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Относительно дальнейших перспектив российского авторынка в АЕБ не ожидают его быстрого восстановления, но надеются, что преобладающий сегодня тренд изменится во втором полугодии. Так, по итогам 2022 года в ассоциации прогнозируют рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей на 3% до 1 млн 722 тыс. единиц.

Впрочем, далеко не все участники рынка считают, что годовой результат окажется "в плюсе", поскольку отложенный спрос, сформировавшийся за время пандемии и дефицита на авторынке, постепенно сходит на нет. А непрекращающийся рост цен на новые машины заставляет россиян откладывать планы о смене автомобиля в долгий ящик.

По мнению Дениса Мигаля, 2022-й будет очень сложный год: сейчас рынок перегрет, трафик стремительно падает. Потребитель в ближайшие полтора года будет откладывать покупку автомобиля.

Как прогнозирует генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, по итогам года в России будет продано 1,6-1,7 млн новых автомобилей при условии сохранения ситуации с поставкой комплектующих, как сейчас. При этом отложенный спрос на сегодняшний день составляет порядка 500 тыс. машин в целом по рынку.

"Критично важным для показателей авторынка будет ключевая ставка Банка России, ведь очевидно, что с ростом этого показателя стоимость владения автомобилем увеличится, как, впрочем, и многих других товаров. Рост авторынка, безусловно, будет, но не в этом году", - резюмирует эксперт.