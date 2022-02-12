Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Новости

От коронавируса умер создатель сериала "Кости" Жан ДеВитт 16:43
Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко 15:57
Норвежец Линдвик завоевал золото Игр в прыжках на лыжах с трамплина 15:54
США, Великобритания и Германия сокращают свое присутствие на Украине 15:30
МИД Германии призвал немцев покинуть Украину 15:28
Степанова установила рекорд среди олимпийских чемпионов в лыжных гонках 15:23
В Петербурге младенца госпитализировали из-за побоев 15:20
Мишустин назвал Кириенко примером преданности своей профессии 15:17
"Русская слишком хороша": лыжница из Германии - о скорости Степановой 15:13
Конькобежец Арефьев: Сам упустил свою олимпийскую мечту 15:07
Собянин: Зинаида Кириенко была актрисой удивительной красоты и обаяния 15:00
Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой 14:39
В Подмосковье расследуют уголовное дело о гибели на стройке трех рабочих 14:33
Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля 14:29
Министр спорта РФ Матыцин поздравил лыжниц с золотом Олимпиады в Пекине 13:53
Путин поздравил российских лыжниц с победой на Олимпийских играх 13:46
Внеочередные президентские выборы в Туркмении пройдут 12 марта 13:42
Зюганов сообщил о хорошем самочувствии после госпитализации 13:14
МОК призвал охладить пыл в отношении Валиевой 13:09
Биатлонист Максим Цветков остановился в шаге от медали в спринте 13:03
Песков заявил о попытках Запада "подмять" Россию под себя 13:02
МИД РФ подтвердил запрос Блинкена на телефонный разговор с Лавровым 12:59
С Зинаидой Кириенко простятся 15 февраля 12:55
Чернышенко допустил появление нового нацпроекта в сфере радиоэлектроники 12:55
Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений на Украине 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 16:26
Рубрика: Общество

Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Текст: Нина Егоршева

Многие хозяйки знают, что рис перед приготовлением можно промыть холодной водой, это поможет удалить лишний крахмал. Однако, как пишет Al Araby, есть ряд продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением, так как это не только изменит их вкус, но и может привести к размножению опасных бактерий.

Фото: iStock
Врач Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств

К таким продуктам относятся курица и любое другое мясо. На поверхности тушки курицы, к примеру, могут находиться представляющие опасность для здоровья человека бактерии, в частности сальмонелла. Вроде бы, вода должна их смыть, но на самом деле при мытье бактерии способны разлететься по всей кухне, включая раковину, кухонный инвентарь, одежду и руки. Тогда как высокая температура во время приготовления их гарантированно уничтожит. Перед приготовлением мяса рекомендуется с помощью салфеток удалить мясной сок с поверхности, а затем вымыть руки горячей водой с мылом.

Многие привыкли ополаскивать яйца перед тем, как отварить или разбить. Такая процедура, как считается, гарантирует, что в процессе приготовления внутрь не попадет грязь или микробы. На самом деле, пишет издание, из-за пористой поверхности яичной скорлупы именно при мытье яиц бактерии проникают со скорлупы внутрь.

Грибы также не стоит перед приготовлением держать долго в воде, поскольку они имеют губчатую структуру и хорошо ее впитывают. Авторы статьи советуют быстро промыть их и обсушить бумажным полотенцем непосредственно перед приготовлением. В противном случае грибы могут потерять эластичность и изменить вкус.

А вот промывать макароны нужно только, если есть желание удалить из них лишний крахмал. "Что касается мытья после варки, то это можно делать только в том случае, если вы хотите добавить их в салат или обжарить на сковороде", - цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее американский кардиолог Леонард Пианко рассказал, что следует есть на завтрак, чтобы снизить холестерин и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о богатых клетчаткой продуктах. Для этого эксперт рекомендовал в утренний прием пищи включать цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Захарова пояснила причину оптимизации посольства России на Украине
Песков заявил о попытках Запада "подмять" Россию под себя
За сутки в России госпитализировали 18 597 человек с COVID-19
Кремль: Путин пообщается по телефону с Байденом и Макроном
Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей