Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Многие хозяйки знают, что рис перед приготовлением можно промыть холодной водой, это поможет удалить лишний крахмал. Однако, как пишет Al Araby, есть ряд продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением, так как это не только изменит их вкус, но и может привести к размножению опасных бактерий.

К таким продуктам относятся курица и любое другое мясо. На поверхности тушки курицы, к примеру, могут находиться представляющие опасность для здоровья человека бактерии, в частности сальмонелла. Вроде бы, вода должна их смыть, но на самом деле при мытье бактерии способны разлететься по всей кухне, включая раковину, кухонный инвентарь, одежду и руки. Тогда как высокая температура во время приготовления их гарантированно уничтожит. Перед приготовлением мяса рекомендуется с помощью салфеток удалить мясной сок с поверхности, а затем вымыть руки горячей водой с мылом.

Многие привыкли ополаскивать яйца перед тем, как отварить или разбить. Такая процедура, как считается, гарантирует, что в процессе приготовления внутрь не попадет грязь или микробы. На самом деле, пишет издание, из-за пористой поверхности яичной скорлупы именно при мытье яиц бактерии проникают со скорлупы внутрь.

Грибы также не стоит перед приготовлением держать долго в воде, поскольку они имеют губчатую структуру и хорошо ее впитывают. Авторы статьи советуют быстро промыть их и обсушить бумажным полотенцем непосредственно перед приготовлением. В противном случае грибы могут потерять эластичность и изменить вкус.

А вот промывать макароны нужно только, если есть желание удалить из них лишний крахмал. "Что касается мытья после варки, то это можно делать только в том случае, если вы хотите добавить их в салат или обжарить на сковороде", - цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее американский кардиолог Леонард Пианко рассказал, что следует есть на завтрак, чтобы снизить холестерин и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет о богатых клетчаткой продуктах. Для этого эксперт рекомендовал в утренний прием пищи включать цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.