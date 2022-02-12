Глава МИД Британии Трасс в меховой шапке рассмешила россиян на Красной площади

Ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал внешний вид главы МИД Британии Лиз Трасс, которая пришла на Красную площадь в меховой шапке и шубе.

"Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс", - написал в Twitter представитель СМИ. Он также опубликовал снимок посла Великобритании в РФ Деборы Броннерт. Девушка шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. И это нормально, ведь в тот день в Москве было +2 градуса.

"На контрасте с внешним видом британского посла Трасс выглядит еще более нелепо", - поделился своим мнением обозреватель.

This is what Britain's @trussliz wore in Moscow today, where the temperature is plus 2°C (or 36°F). Warmer than London will be tonight, according to the forecast.



The type of outfit a Russian would wear in something like -14°C (or 7°F).



Locals are laughing at her. pic.twitter.com/Bjzo2XcLDb — Bryan MacDonald (@27khv) February 10, 2022

Лиз Трасс плохо разбирается не только в погоде, но и географии. Во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым британка отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Дипломатическую неловкость пришлось урегулировать Деборе. Она объяснила Трасс, что эти территории входят в состав РФ.