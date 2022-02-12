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Рубрика: В мире

Глава МИД Британии Трасс в меховой шапке рассмешила россиян на Красной площади

Ирландский журналист Брайан Макдональд прокомментировал внешний вид главы МИД Британии Лиз Трасс, которая пришла на Красную площадь в меховой шапке и шубе.

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"Россияне одеваются так при -14 градусах. Местные смеялись над Трасс", - написал в Twitter представитель СМИ. Он также опубликовал снимок посла Великобритании в РФ Деборы Броннерт. Девушка шла по Красной площади без головного убора и в расстегнутом плаще. И это нормально, ведь в тот день в Москве было +2 градуса.

"На контрасте с внешним видом британского посла Трасс выглядит еще более нелепо", - поделился своим мнением обозреватель.

Лиз Трасс плохо разбирается не только в погоде, но и географии. Во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым британка отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Дипломатическую неловкость пришлось урегулировать Деборе. Она объяснила Трасс, что эти территории входят в состав РФ.

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