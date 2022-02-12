Комаровский назвал ошибку, которую часто совершают при головной боли

Врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал при сильной головной боли использовать не таблетки, которые, по его мнению, могут оказаться бесполезными, а препараты в жидкой лекарственной форме. Речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах.

"Надо использовать препарат в жидкой лекарственной форме. Например, не таблетку, а сироп", - посоветовал медик в интервью телеканалу "Украина". Комаровский добавил, что при интенсивной головной боли может возникать спазм сосудов, в этом случае таблетка будет просто "лежать в желудке и не всасываться".

Евгений Комаровский также напомнил о существенной разнице между головной болью и мигренью. При последней головные боли будут эпизодически повторяться и носить приступообразный характер. При этом продолжительность приступа может длиться от четырех часов до 72 часов. Комаровский уточнил, что боль при мигрени интенсивная, односторонняя в большинстве случаев и резко усиливается при физической нагрузке. Также боль может сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям (запахам, яркому свету или громким звукам) и вызывать тошноту. Кроме того, при мигрени отсутствует внешний фактор, то есть другая болезнь, из-за которой также болит голова, подчеркнул эксперт.

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