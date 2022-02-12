"Миру нужны герои": вышел трейлер новых проектов мира DC

На YouTube-канале DC появился ролик под названием "Миру нужны герои" (The World Needs Heroes), рассказывающий о "новых-старых" супергероях.

В нем показаны герои четырех фильмов, премьеры которых запланированы на 2022 год: Бэтмен и Женщина-кошка, Черный Адам, Флэш и Аквамен. Зрителям обещают новый взгляд на знакомую вселенную супергероев DC.

"Бэтмен" выйдет в российский прокат 2 марта, тогда как в мире он появится в кинотеатрах на день позже. Премьера "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном запланирована на июль 2022 года. Фильм "Флэш" с Эзрой Миллером и Беном Аффлеком - в ноябре, а "Аквамен 2" с Джейсоном Момоа - 16 декабря.