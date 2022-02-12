На совместных учениях в Беларуси отработали оборонительный бой

В третий день совместных маневров "Союзная решимость-2022" белорусско-российские подразделения отработали оборонительный бой и взятие под охрану объектов, сообщили 12 февраля в военном ведомстве в Минске.

На Гожском полигоне части десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС России выполнили задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, уточнили в министерстве. А на полигоне Брестский подразделения сил специальных операций ВС Беларуси совместно с представителями воздушно-десантных войск и мотострелковых подразделений России отработали взятие под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла и вскрытие схронов незаконных вооруженных формирований.

Еще на одном объекте маневров - на участке местности Гомель - войсковые подразделения Союзного государства провели поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. Кроме того, по информации БЕЛТА, подразделения сил специальных операций РБ усиливают участки государственной границы.

Боевые действия на рубежах маневренной обороны на участке местности Барановичи ведут в субботу и механизированные подразделения Беларуси и морской пехоты России. Войска прикрывают от ударов средств воздушного нападения противника. А штурмовая авиация Военно-космических сил РФ, по информации министерства обороны республики, на участке местности Лунинец проводит поддержку обороняющихся войск.

Продолжают совместно выполнять учебно-боевые задачи военнослужащие Союзного государства и на участках местности Марьина Горка, Осиповичи, Пинск, Полесский, Мозырь и Речица, уточняет агентство.