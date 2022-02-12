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12.02.2022 10:00
Рубрика: Дороги

На трассе М-12 возводят десять транспортных развязок

Текст: Матвей Линник

На будущей скоростной федеральной трассе М-12 уже возводятся 10 из 19 транспортных развязок, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: "Автодор"
"Автодор" рассказал о ходе строительства самого длинного моста на трассе М-12

Так, на нулевом этапе в Московской области строят две развязки из трех запланированных. Во Владимирской области идет устройство ростверков на двух опорах путепровода.

В Нижегородской области идет возведение трех развязок. В Чувашской области строители работают на двух развязках, в Татарстане - на трех.

Решение о строительстве М-12 было принято в 2019 году. М-12 является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). Дорога протяженностью 811 км свяжет Москву с Казанью и объединит пять регионов: Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Республику Татарстан.

Федеральная скоростная трасса М-12 позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до шести с половиной часов (вместо 12). Дорога свяжет 17 крупнейших региональных экономических центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов и повысит безопасность дорожного движения.