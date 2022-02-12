На Украине Зеленского назвали "мстительным и злым клоуном"

Экс-депутат украинской Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала "Наш" раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за блокировку телеканалов, неугодных Киеву.

"Никогда клоуны в этой стране не были такими злыми и мстительными. Если вспомнить историю с предыдущими закрытыми каналами, то до сих пор никаких доказательств прозвучавших обвинений обществу предоставлено не было. Это говорит о том, что это явно политическая месть", - отметила экс-депутат.

Поводом для критики президента стало утвержденное им 11 февраля решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против компаний, владеющих ТК "Наш", сроком на 5 лет.

По мнению Бондаренко, подобные действия украинских властей негативно сказываются на политическом рейтинге самого Зеленского:

"Растет армия недовольных. Растет армия обиженных властью. А это значит, что скоро на табло вместо 17 процентов поддержки на нынешний момент у Зеленского будет ноль".

Ранее украинские власти заблокировали вещание телеканалов "КРТ", "112 Украина", "NewsOne", "ZIK", "Перший Незалежний" и "Укрлив".