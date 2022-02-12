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Рубрика: Власть

Песков напомнил о мюнхенской речи Путина и расширении НАТО на восток

В 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Ответ за 15 лет так и не прозвучал. Но тема эта снова актуальна.

Фото: Reuters
Без штампов и политеса. 15 лет назад была произнесена мюнхенская речь Владимира Путина

"Сейчас Россия находится непосредственно у "красных линий" своих национальных интересов и интересов безопасности", - говорит пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Напомним, 10 февраля 2007 года Путин подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил против расширения НАТО на восток.

Этот вопрос снова во главе угла внешнеполитической повестки, подчеркивает Песков.

В конце 2021 года Москва потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток и от размещения военных баз на территории постсоветских стран.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации НАТО Президент Администрация Президента Президент Расширение НАТО Россия и НАТО Россия и США

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