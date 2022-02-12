Пять бюджетных китайских кроссоверов, которых не хватает в России

"Российская газета" представляет рейтинг доступных китайских кроссоверов, которых не хватает на российском рынке.

Chery Tiggo 3X Plus

Chery Tiggo 3x. Фото: Chery

Tiggo 3X Plus - самый компактный кроссовер в модельном ряду Chery (длина 4200 мм, колесная база 2555 мм). Россиянам эта модель уже отчасти знакома. Обычный Tiggo 3X продавался у нас под названием Tiggo 2. А сам кроссовер основан на хэтчбеке Chery Very, который также продавался в России. Узнать родство этих автомобилей проще всего сбоку - по одинаковым дверным проемам.

Обновленный 3X Plus отличается более современной внешностью и другим салоном. Оснащение нельзя назвать особенно богатым, но все самое необходимое есть - кондиционер, мультимедиа с USB и поддержкой Bluetooth, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, обогрев руля и "кожаные" сиденья. Любопытно, что в китайской рекламе Tiggo 3X Plus обыгрывается тема "трех девяток" - у кроссовера 9-дюймовый экран медиасистемы, 9 комплектаций на выбор и целых 9 виртуальных ступеней у вариатора.

В Китае кроссовер оснащен единственным атмосферным двигателем 1,5 л на 116 л.с. Коробок передач две - 5-ступенчатая механика либо вариатор. Привод исключительно передний. Данные по дорожному просвету не указаны, но у нашего Tiggo 2 он составлял 186 мм, и вряд ли здесь что-то глобально поменялось с рестайлингом.

Что любопытно, Tiggo 3X Plus уже практически попал на российский рынок. Кроссовер под именем Tiggo 2 Pro сертифицировали в России. И даже привезли небольшую партию машин для демонстрации в дилерских центрах. Но продажи так и не стартовали, а в календаре новинок на этот год самый компактный Chery не заявлен.

Chery Tiggo 3x. Фото: Chery

Chery Tiggo 3x. Фото: Chery

В Китае Tiggo 3X Plus стоит 49 900 - 67 900 юаней (590-800 тысяч рублей). Также у кроссовера есть версия Diamond Edition, немного отличающаяся снаружи и внутри. Для некоторых рынков Tiggo 3X Plus может оснащаться другим двигателем - литровой турботройкой (98-102 л.с.). Именно с таким мотором его и планировалось поставлять в Россию. В Бразилии кроссовер с таким мотором и вариатором стоит 104 490 - 112 490 бразильских реалов (1,5-1,6 млн рублей).

Geely Icon

Geely Icon. Фото: Geely

Этот компактный кроссовер по размерам сопоставим с "Кулреем" - колесная база составляет 2640 мм при общей длине автомобиля 4350 мм.

Главная фишка этого Geely - просто невероятный дизайн экстерьера. У кроссовера двухэтажная передняя оптика с узкими полосами ходовых огней, рельефные выштамповки на боковинах, слегка напоминающие наши "Лады", двухцветная окраска кузова и много мелких дизайнерских штрихов. Футуристичный внешний вид подошел бы скорее электромобилю. Добавляет стиля и отсутствие обычных дверных ручек, здесь они выдвижные.

В салоне тоже необычный дизайн, дополненный разнофактурными материалами. Панель приборов не имеет козырька, напротив пассажира установлена массивная ручка, как в настоящих внедорожниках, а для хранения мелочевки предусмотрено более тридцати емкостей. Необычными сделаны даже кнопка запуска двигателя и блок климат-контроля. С оснащением у кроссовера тоже все в порядке - есть адаптивный круиз-контроль, автоматический парковщик, камеры кругового обзора. Из технологичных фишек - голосовой помощник, позволяющий управлять окнами, кондиционером и мультимедийной системой. Также реализовано продвинутое управление экранами. Оно позволяет с помощью жестов перемещать элементы меню с экрана мультимедиа прямо на панель приборов, например, карты навигации. А в качества ключа от автомобиля можно использовать смартфон.

Geely Icon. Фото: Geely

Geely Icon. Фото: Geely

Icon оснащается знакомым нам трехцилиндровым турбомотором 1,5 л. Без гибридной надстройки он выдает 177 л.с. и сочетается с 6-ступенчатым автоматом. В "мягкогибридном" исполнении мощность достигает 190 л.с., а коробка передач уже 7-ступенчатая роботизированная. Привод исключительно передний. Icon стоит в Китае 99 800 - 132 021 юаней (1,18-1,56 млн рублей).

GAC Trumpchi GS4

GAC Trumpchi GS4. Фото: GAC

GS4 - не самый компактный кроссовер от GAC, есть еще модель GS3. Но разница в цене между ними небольшая, при этом "четверка" заметно крупнее. Длина достигает 4545 мм, а колесная база - внушительные 2680 мм.

Дизайн кроссовера хорошо вписывается в общий стиль модельного ряда GAC. В прошлом году GS4 подвергся рестайлингу. Основные элементы, вроде "парящей" крыши или рельефных выштамповок на боковинах, остались на месте. Зато теперь можно выбрать один из трех вариантов дизайна решетки радиатора. Задние светодиодные фонари тоже преобразились после обновления, теперь вместо хромированной их соединяет красная перемычка.

Салон выглядит современно, отдельными элементами напоминая знакомый российским покупателям кроссовер GAC GS5. Из оснащения доступны экраны на 12,3 дюйма (панель приборов и мультимедиа), панорамный люк, система автоматической парковки, камеры кругового обзора, двухцветное исполнение салона, а также полный набор систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение.

Двигатель у кроссовера один. Это бензиновая "турбочетверка" 1,5 л, развивающая 169 л.с. Зато коробок передач на выбор целых три: 6-ступенчатая механика, классический автомат Aisin на шесть передач и семидиапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Но привод в любом случае передний.

GAC Trumpchi GS4. Фото: GAC

GAC Trumpchi GS4. Фото: GAC

Цены в Китае - от 89 800 до 131 800 юаней (1,06-1,55 млн рублей). Также существуют вариации GS4 с купеобразным кузовом и в виде подзаряжаемого гибрида.

Haval M6 Plus

Haval M6 Plus. Фото: Haval

M6 Plus - самый крупный кроссовер из нашего рейтинга. Его длина 4664 мм, но колесная база не рекордная - 2680 мм. Это единственный в модельном ряду Haval с литерой М в названии. Продажи в Китае идут неплохо, поэтому модель остается в строю. M6 выпускается с 2017 года, а недавно в очередной раз обновился, получив приставку Plus в названии.

Теперь у самого доступного Haval новая светодиодная оптика и крупная решетки радиатора. С рестайлингом исчезла черная вставка за третьим боковым окошком - то есть М6 лишился так называемой "парящей" крыши. Зато задние фонари теперь соединены модной красной перемычкой. В итоге получился вполне современный экстерьер.

В салоне возраст модели выдают аналоговая панель приборов и руль, который ставили еще на H6 первого поколения. Причем цифровая приборка не положена даже за доплату. Но в остальном M6 Plus оснащен довольно неплохо. У него есть люк, "кожаный" салон, мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма и возможностью обновления "по воздуху", климат-контроль, электропривод водительского сиденья и навигация.

Haval M6 Plus. Фото: Haval

Haval M6 Plus. Фото: Haval

Кроссовер оснащается единственным турбомотором 1,5 л (150 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатой механикой либо 7-диапазонным "роботом". Привод только передний. Цены в Китае - от 71 900 до 92 900 юаней (850 тысяч - 1,1 млн рублей).

Changan Oshan X5

Changan Oshan X5. Фото: Changan

Молодежный кроссовер от китайского суббренда Oshan (иногда можно встретить написание Auchan) представили в прошлом году. В модельном ряду это младший брат более крупного кроссовера X7. В длину X5 насчитывает 4490 мм, а колесная база - внушительные 2710 мм.

Экстерьер получился очень спортивным, а передняя часть выглядит особенно грозно. Большая пасть радиаторной решетки вызывает ассоциации с кроссовером Maserati, а также с китайским JAC S7. Но в целом модель получилась самобытной и не похожей на другие кроссоверы Changan.

Салон тоже выполнен в спортивном стиле. Здесь красные акценты в отделке, а также скошенное снизу рулевое колесо. Но в интерьере уже можно проследить некоторое родство с Changan. Например, экран мультимедийной системы будто переставили из кроссовера UNI-T. Видимо, чтобы такие ассоциации возникали реже, в салоне разметили целую россыпь надписей Oshan - они есть на руле, возле прикуривателя, а также на решетках системы вентиляции. Опционально X5 оснащен хорошо. Есть цифровая панель приборов, "кожаная" отделка сидений, панорамный люк, встроенный видеорегистратор, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора.

Oshan X5 доступен с двумя двигателями на выбор. Базовый "атмосферник" 1,6 л (128 л.с.) может сочетаться с 5-ступенчатой механикой либо с вариатором. Более мощный турбомотор 1,5 (180 л.с.) идет в паре только с роботизированной коробкой на семь передач. Привод исключительно передний.

В Китае кроссовер стоит от 69 900 до 107 900 юаней (826 тысяч - 1,27 млн рублей).

Changan Oshan X5. Фото: Changan