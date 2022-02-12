Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему начинает "пинаться" автоматическая коробка передач.

"Если автомат начинает "пинаться", грубо включая передачи на ходу или при трогании с места, то это признак проблем, которые необходимо решать незамедлительно. Как правило, это связано с некорректной работой гидротрансформатора.

Они в большинстве случаев связаны с загрязнением масла продуктами износа и потерей им необходимых рабочих свойств. Вообще масло является одной из важнейших деталей коробки, поскольку от его свойств зависит ее работоспособность. Так что при, например, неэффективной работе масляного радиатора коробки может происходить перегрев масла с ухудшением его рабочих характеристик.

Также могут некорректно работать масляный насос и электрический клапан. Но в большинстве случаев проблема заключается в несвоевременной смене трансмиссионной жидкости.

Так что лучше не экономить на ней и менять ее приблизительно раз в 50 000 километров пробега. Впрочем, если ваш автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, то период замены можно и сократить. Хуже точно не будет", - отметил эксперт.