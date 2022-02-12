Пробил колесо, а запаски нет: что делать

Ситуации, когда в дороге пробивается сразу два колеса, не так уж и редки, да и "рабочая" "запаска" имеется в багажнике далеко не у всех машин. Выясняем, что делать, если колесо проколото, а запаски или "докатки" нет.

Чаще всего покрышки повреждаются при наезде на острые предметы типа саморезов, гвоздей и арматуры, а также при преодолении выбоин с острыми краями на высокой скорости.

Когда в багажнике имеется запасное колесо, домкрат и балонный ключ, проблем, как правило, не случается - взял и заменил. Однако при преодолении больших ям или езде по ремонтируемому участку дороги нередки случаи, когда пробиваются сразу два колеса.

Если ситуация такова, первым делом следует определить место утечки воздуха и степень повреждения шины. В большинстве случаев вы обнаружите в протекторе тот самый злополучный саморез. Первое правило в такой ситуации - не спешите доставать острый предмет из колеса. В противном случае воздух быстро выйдет, и ваши шансы добраться до ближайшего шиномонтажа растают на глазах.

В любом случае, ключевым моментом в такой ситуации будет наличие или отсутствие на борту насоса. Если он имеется, забиваем в навигатор ближайшие шиномонтаж, ближайшую сервисную станцию, дилерский центр и следуем туда в предельно спокойном темпе, отслеживая уровень накачки колеса по борткомпьютеру, если такой имеется. Если же такового нет, периодически, буквально каждые пару километров, делаем остановку и проверяем визуально, что с шиной.

Если вы видите, что шина сильно приспустила, подкачиваем, и едем дальше. Как правило, такая метода позволяет дотянуть до точки ремонта, которая находится на расстоянии 20-30 километров и даже дальше.

Если прокол серьезный

Если ситуация с проколом хуже, чем вы ожидали (например, это продольный порез или шина полностью спустила, и машина стоит на ободе), схема действий меняется. Если нет возможности вызвать эвакуатор, можно попытаться провести так называемый аварийный ремонт.

Для этого вам придется поймать попутку или вызвать такси и добраться до ближайшей бензоколонки или автомобильного магазина. Там нужно будет приобрести специальный комплект для самостоятельного ремонта поврежденных покрышек. Речь о ремкомплекте, состоящего из круглого рашпиля, шила, нескольких кусков жгута (обычно продаются по 4 штуки) и клея. Восстановление покрышки производится путем расширения места прокола, затирки и вставки жгута с клеем. При наличии же небольшого бокового пореза на покрышке можно попытаться (подчеркиваем - как экстренная мера) сделать временную заплату из тех же жгутов ремкомплекта.

Однако есть еще один рабочий вариант - использовать аэрозольный герметик (специальная жидкость, которая при контакте с окружающей средой способна вулканизироваться). Схема действий в данном случае следующая. Снимаем пробитое колесо и поворачиваем его ниппелем вверх - так средство будет лучше растекаться по всей внутренней площади колеса. Затем встряхиваем баллон, соединяем клапан покрышки с трубкой герметика и нажимаем на кнопку. В считанные секунды шина будет заполнена сжатым газом и герметизирующим веществом.

Повторимся - такое средство используют как временную меру, чтобы дотянуть до шиномонтажа. Следует также знать, что, если речь идет о боковой пробоине в полтора сантиметра и более, то герметик вряд ли поможет - тут остается только вызов эвакуатора или покупка поблизости запаски в сборе.

Если под рукой нет инструмента

Ситуации в дороге бывают разными. Иногда случается, что вы "поймали" шуруп вдали от цивилизации в виде автосервисов и шиномонтажей.

Если колесо при этом спустило, и вы обнаружили место прокола (иногда для этого приходится поливать шину водой, и тогда место повреждения выдаст себя пузырьками воздуха), можно попытаться вкрутить в место прокола саморез покрупнее, чтобы он буквально "забетонировал" пробоину.

Такое "добро" можно обнаружить в местах ремонта, строительства, на худой конец - выкрутить из близлежащего забора. Или, как вариант, шурупы удается извлечь из панели обшивки багажника. Желательно сочетать вкручивание самореза с применением герметика, который нужно будет вдуть в покрышку через ниппель. Не нашли еще один саморез? Модифицируйте старый. Обработайте его герметиком или на худой конец - суперклеем и вкрутите в место прокола поглубже.

Если ремонт своими силами не увенчался успехом

Если же в своих усилиях по ремонту вы потерпели фиаско, помимо вызова эвакуатора у вас остается еще несколько альтернативных решений.

В частности, вы можете снять пробитое колесо, вызвать такси и отправиться в ближайший шиномонтаж.

Иногда удобнее бывает воспользоваться сервисом выездного шиномонтажа или, к примеру, позвонить другу и попросить подвезти "запаску" (рабочий вариант, если машина и колеса не "экзотической" размерности). Подержанную "запаску" можно приобрести в том числе и через сетевые форумы. Впрочем, явно быстрее и удобнее будет обратиться за помощью к другим автомобилистам на дороге, в частности - купить или одолжить у них "запаску", чтобы добраться до ближайшего автосервиса.

Общие рекомендации

Как понятно из вышесказанного, отправляясь в дальнюю загородную поездку, не лишним будет подстелить соломки - приобрести и положить в багажник ремкомплект для ремонта бескамерных шин, герметик, пару отверток и несколько шурупов. Также настоятельно рекомендуем возить с собой насос. Но если его все-таки не окажется в нужный момент, всегда можно попросить его у проезжающих мимо автомобилистов.