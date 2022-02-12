Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Информацию также подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Беседа Путина и Макрона длилась час сорок минут. Как сообщили в Елисейском дворце, президенты обсуждали ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

Напомним, ранее лидеры договорились созвониться после визита Макрона на Украину и его консультаций с европейскими и американскими партнерами.

Позже, в субботу также ожидается разговор по телефону Владимира Путина и президента США Джо Байдена.