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12.02.2022 17:55
Рубрика: Власть

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Информацию также подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Беседа Путина и Макрона длилась час сорок минут. Как сообщили в Елисейском дворце, президенты обсуждали ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

Напомним, ранее лидеры договорились созвониться после визита Макрона на Украину и его консультаций с европейскими и американскими партнерами.

Позже, в субботу также ожидается разговор по телефону Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Президент

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