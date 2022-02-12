Путин указал Байдену на опасность поставок Западом оружия на Украину

Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обратил внимание на опасность милитаризации Украины. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков на брифинге для журналистов по итогам переговоров.

"Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма", - сказал он.

Кроме того российский президент заявил Байдену, что Запад не заставляет Киев выполнять Минские соглашения. Путин указал на то, что украинские власти саботируют их все последние годы.