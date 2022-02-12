В московском регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и Московской области продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Желтый цвет означает потенциальную опасность погоды, говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице в московском регионе будет действовать до понедельника, 14 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении в центре европейской части России. По его словам, в начале следующей неделе в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет выше нормы на 8 и 9 градусов соответственно. Осадки не прогнозируются.