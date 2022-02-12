Вильфанд рассказал о потеплении в центре европейской части России

Аномально теплая погода сохранится в центре европейской части России 14 февраля. В этот день в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет выше нормы на 8 и 9 градусов соответственно.

"Наиболее заметные признаки весны - в центре, а также на севере и северо-западе", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что солнца будет много. Осадки не прогнозируются. Такая погода обычно бывает в конце марта, а не середине февраля, подчеркнул метеоролог.

А 12 и 13 февраля в столице России столбики термометров не опустятся ниже минус трех градусов. На юге Московской области будет плюсовая температура.