В Хабаровске пойдет под суд учитель, ударивший школьника о стену

Завершено расследование уголовного дела в отношении учителя технологии и физики хабаровской школы №68, применившего силу к одному из своих учеников.

Напомним, что 21 декабря 2021 года педагог, недовольный поведением на уроке 14-летнего мальчика, ударил его о стену, а после вытолкал из класса. Происходящее засняли на видео, ролик выложили в интернет. Серьезных травм школьник не получил. В отношении учителя возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как отмечают в пресс-службе СУ СК Хабаровского края, в ходе следствия мужчина признал свою вину. Прокуратура утвердила в его отношении обвинительное заключение. Вскоре педагогу предстоит предстать перед судом.