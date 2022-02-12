В Якутии смягчили ограничительные меры по COVID-19

Жителям Якутска больше не придется предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего, чтобы попасть в торговые центры. Это требование было отменено указом главы Якутии Айсена Николаева от 11 февраля. Смягчить ограничительные меры против COVID-19 предложил главный государственный санитарный врач республики.

Документ увеличил время работы предприятий общественного питания. Если раньше они должны были закрываться в 23:00, то теперь посетители смогут оставаться там до полуночи.

Изменились условия допуска сотрудников на работу. Больше не требуется делать тесты (ПЦР или ИХА) после возвращения из отпуска или поездки за пределы региона.

Ряд требований касается сотрудников, привлекаемых на сезонные и вахтовые работы. Приступить к своим обязанностям они могут, если прошли вакцинацию или ревакцинацию, не ранее чем за шесть месяцев до даты направления к месту трудовой деятельности. Непосредственно перед заездом вахтовики должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

"При дальнейшем улучшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу республиканским оперштабом будут приняты дополнительные решения по снятию ограничительных мер", - сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

Напомним, что в конце прошлого года в регионе уже снимали ряд ограничений.