В Оренбуржье вынесли приговор о смертельном селфи девочки на крыше вагона

В Оренбуржье вынесли приговор о смертельном селфи девочки-подростка на крыше вагона-цистерны. Охранявший груз сотрудник, который допустил присутствие на объекте повышенной опасности школьницы и ее подруг, получил два года лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Гайского городского суда.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 26 июля минувшего года на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги. Вечером девочки в возрасте 11, 13 и 14 лет решили сделать селфи на крыше железнодорожной цистерны. В результате они были травмированы разрядом электротока напряжением 27500 вольт. Позднее одна из школьниц от полученных ожогов скончалась в больнице.

Суд установил, что причиной ЧП стала халатность: сотрудник, на которого была возложена обязанность по охране опасного груза, самовольно на длительное время покинул свой пост. При этом мужчина видел, что на охраняемой им территории находятся дети. Он признан виновным в халатности, повлекшей причинение смерти.

Подсудимый полностью признал свою вину.