В Петербурге старшие и средние классы вернутся в школу

В Петербурге с 14 февраля ученики с 7 по 11 класс возвращаются к очному формату обучения. Об этом заявила на своей странице "Вконтакте" вице-губернатор города Ирина Потехина.

Напомним, дистанционка у средних и старших классов началась 2 февраля. Изначально оперштаб по борьбе с коронавирусом обозначил, что в таком формате школьники будут заниматься до 13 февраля. Сейчас принято решение - удаленка для школьников продлеваться не будет.

В Смольном объясняют это тем, что удалось добиться двух главных целей: разорвать цепочки заражений и снизить детскую заболеваемость в полтора раза. Кроме того, снизилось число случаев, когда дети попадают в больницы. Сейчас в инфекционных стационарах для детей свободно 36 процентов коек. Кроме того, если две недели назад в Петербурге на больничных находились пять тысяч педагогов, то сейчас - три тысячи.

Все это, считают в Смольном, позволяет школам вернуться к обычному формату работы. Но если в каких-то конкретных классах по-прежнему много заболевших, то администрация учебных заведений может по-прежнему отправлять их на дистант.