Reuters: Франция не верит в наступательные действия России на Украине

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона не оставил у французской стороны впечатления, что Россия планирует наступательные действия на Украины, сообщает Reuters.

По данным представителя Елисейского дворца, в ходе обсуждения украинской тематики не возникло ощущения, что "Россия готовит наступление".

Президенты Франции и России провели в субботу телефонный разговор продолжительностью 1 час 40 минут. В понедельник президент Макрон совершил поездку в Москву, где провел пятичасовые переговоры с президентом Путиным с целью обсуждения путей деэскалации кризиса. После этого Макрон побывал с визитами в Киеве и Берлине, передает ТАСС.