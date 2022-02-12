В Кремле сообщили подробности разговора Путина и Макрона

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе", - говорится в сообщении Кремля.

Отдельно в разговоре было подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей.

Путин и Макрон также обменялись мнениями по вопросам, касающимся вопросов обеспечения гарантий безопасности России. "Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы", - сообщили в Кремле.

Лидеры также обсудили вопросы сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Напомним, что 7 февраля прошли переговоры Путина и Макрона в Москве. А на следующий день президент Франции отправился с визитом в Киев.