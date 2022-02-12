Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США вопросы безопасности

В субботу, 12 февраля, состоялись телефонные переговоры главы военного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Подробности их диалога не раскрываются. В нашем военном ведомстве лишь проинформировали, что министры обсуждали вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Напомним, что днем ранее такой же телефонный разговор был у начальника Генштаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. О его содержании тоже ничего не сообщается. Официальная информация уложилась в одну строчку: военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности.

Закрытый режим таких переговоров - давно известная и характерная для подобного рода контактов международная практика. Но и в ней случаются исключения. Например, в минувшую пятницу Сергей Шойгу встречался в Москве с британским коллегой Беном Уоллисом, и многое из того, о чем они говорили, было обнародовано.

В частности, Шойгу охарактеризовал сложившуюся в Европе военно-политическую обстановку как напряженную. "И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет", - сказал тогда российский министр коллеге.