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12.02.2022 22:45
Рубрика: Власть

Ушаков сообщил о предпосылках для провокаций украинских военных

Текст: Кира Латухина

Вашингтон создает предпосылки для возможных провокаций украинских вооруженных сил. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена.

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"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даты и параллельно с союзниками накачивают военные мускулы Украины", - сказал Ушаков. Под утверждения о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил, продолжил он. "Так мы расцениваем эту ситуацию", - отметил кремлевский чиновник.

"Мы изложили наши соображения и подчеркнули несколько раз, что не понимаем, зачем передавать в СМИ заведомо ложную информацию о российских намерениях", - заключил Ушаков.

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