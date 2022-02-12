Ушаков сообщил о предпосылках для провокаций украинских военных

Вашингтон создает предпосылки для возможных провокаций украинских вооруженных сил. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена.

"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даты и параллельно с союзниками накачивают военные мускулы Украины", - сказал Ушаков. Под утверждения о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил, продолжил он. "Так мы расцениваем эту ситуацию", - отметил кремлевский чиновник.

"Мы изложили наши соображения и подчеркнули несколько раз, что не понимаем, зачем передавать в СМИ заведомо ложную информацию о российских намерениях", - заключил Ушаков.