Ушаков заявил о нагнетании Вашингтоном истерии вокруг Украины

"Ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона запросила телефонный разговор сегодня (12 февраля)", - пояснил Ушаков. В то время как его планировали провести в понедельник, 14 февраля, уточнил он.

С подобной просьбой обратились и другие члены администрации США, которые провели сегодня и вчера телефонные разговоры с российскими коллегами, заметил кремлевский чиновник. "Нагнетание вокруг темы "вторжения" велось скоординированно. Истерия достигла апогея", - оценил Ушаков. Тем не менее беседа Владимира Путина и Джо Байдена была сбалансированной и деловой.

"Вокруг передвижения наших войск по своей территории, пусть недалеко от украинских границ, уже не первый месяц нагнетается напряженность. В последние дни, часы ситуация просто доведена до абсурда", - также заметил помощник российского лидера.