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Рубрика: Власть

В Госдуме назвали цель новостей о "нападении" России на Украину

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали очередные сообщения западных СМИ о якобы готовящемся нападении России на Украину. Депутаты назвали цели появления таких информационных вбросов.
Фото: Государственная дума РФ Фото: Государственная дума РФ
Фото: Государственная дума РФ

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля​​​. При этом журналисты сослались на некие информированные источники.

Агентство Bloomberg назвало немного другую дату также со ссылкой на источники - 15 февраля. Старт нападению, по данным СМИ, даст провокация в Донбассе, либо же российские войска якобы сразу пойдут на Киев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал жанр таких публикаций "фейком на выходных". Он поинтересовался, как авторы вбросов будут оправдываться, когда и в этот раз ничего не произойдет. Москва неоднократно говорила об отсутствии подобных планов, напомнил депутат.

При этом он не исключил вариант, что украинские сателлиты США пойдут на откровенную провокацию.

"Похоже, Белому дому действительно нужно разжечь пожар на третьей территории", - назвал цель истерии политик, отметив, что Вашингтон использует ситуацию для решения собственных проблем, в том числе после бегства США из Афганистана. "Классика жанра. А верные пропагандистские СМИ готовы шить белыми нитками новую кровавую историю", - считает Слуцкий.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Однако он предупредил, что в случае с Россией вряд ли получится реализовать сценарий "маленькой и победоносной войны", - добавил глава комитета.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в свою очередь назвал абсурдом, что РФ узнает о дате "нападения" на Украину из западных СМИ. По его оценке, такую линию Вашингтон проводит для усиления противостояния с Москвой. Об этом политик заявил РИА Новости.

"Это в принципе абсурдная ситуация, но абсурдность конспирологических версий, многократно помноженная на нагнетание истерии, - это сейчас основная линия, проводимая США в целях усиления противодействия России и глобального противостояния с нашей страной", - подчеркнул Белик.

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