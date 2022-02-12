Президент России Владимир Путин назвал смерть Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой. На сайте Кремля опубликована телеграмма от Президента РФ с соболезнованиями родным и близким Зинаиды Кириенко.

"Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью, - говорится в телеграмме Владимира Путина. - Ее уход - большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры. Зинаиды Михайловны больше нет с нами, но навсегда останутся ее творческое наследие и незабываемые роли. Останется добрая, светлая память о ней".

Напомним, Зинаида Кириенко скончалась в одной из столичных больниц 12 февраля.