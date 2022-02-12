Власти Австралии и Новой Зеландии призвали граждан покинуть Украину

Власти еще двух стран - Австралии и Новой Зеландии - попросили своих граждан покинуть территорию Украины.

"Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он добавил, что его призыв является лишь советом, и решение каждый человек принимает самостоятельно.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии также обратилось к гражданам с рекомендацией "незамедлительно" покинуть Украину. Сделать это следует, пока еще "имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой". В коммюнике подчеркивается, что в Киеве нет дипломатического представительства Новой Зеландии, и консульская помощь в связи с этим ограничена.

Госдеп США, в свою очередь, посоветовал американцам, решившим остаться на Украине, проявлять повышенную осторожность. А хозяин Белого дома Джо Байден в эфире NBC подчеркнул, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину для эвакуации граждан США.

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.