Новости

Корабли Черноморского флота вышли в море на учения по защите Крыма 07:06
Спортсмены США выиграли смешанные соревнования в сноуборд-кроссе 06:50
Власти Австралии и Новой Зеландии призвали граждан покинуть Украину 06:37
Глава МИД Британии Трасс в меховой шапке рассмешила россиян на Красной площади 05:55
NASA опубликовало первое сделанное телескопом James Webb изображение 05:20
Посол Антонов назвал беспочвенными заявления США о "вторжении" РФ на Украину 04:41
Эпидемиолог Горелов: При заражении ВА.2 редко бывают тяжелые формы COVID-19 04:30
Песков напомнил о мюнхенской речи Путина и расширении НАТО на восток 03:54
В Якутии смягчили ограничительные меры по COVID-19 03:47
Врач Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств 03:10
Белый дом опроверг информацию о переброске военных из США в Польшу 02:22
Вильфанд рассказал о потеплении в центре европейской части России 01:47
Представитель МИД РФ Захарова: Англосаксам нужна война. Любой ценой 01:16
Доллар вырос выше 77 рублей, евро - выше 88 рублей 00:45
Кремль: Путин и Макрон проведут в субботу телефонный разговор 11.02.2022
В МИД заявили об информационной атаке на Россию 11.02.2022
Зеленский ввел санкции против телеканала "Наш" 11.02.2022
Британия вывозит сотрудников посольства из Киева 11.02.2022
Нефть марки Brent стала дороже 95 долларов за баррель впервые с 2014 года 11.02.2022
В Подмосковье при обрушении забора погибли два человека 11.02.2022
Минюст РФ расширил реестр СМИ-иноагентов 11.02.2022
В КПРФ сообщили детали о состоянии Зюганова 11.02.2022
Минздрав разрешил несовершеннолетним самим получать печатный ковид-сертификат 11.02.2022
146 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса 11.02.2022
Израиль распорядился вывезти семьи дипломатов из Киева 11.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 06:37
Рубрика: В мире

Власти Австралии и Новой Зеландии призвали граждан покинуть Украину

Власти еще двух стран - Австралии и Новой Зеландии - попросили своих граждан покинуть территорию Украины.

Фото: REUTERS
Президент США Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

"Это очень опасная ситуация, и ради вашей собственной безопасности вам следует постараться покинуть Украину", - сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он добавил, что его призыв является лишь советом, и решение каждый человек принимает самостоятельно.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии также обратилось к гражданам с рекомендацией "незамедлительно" покинуть Украину. Сделать это следует, пока еще "имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой". В коммюнике подчеркивается, что в Киеве нет дипломатического представительства Новой Зеландии, и консульская помощь в связи с этим ограничена.

Госдеп США, в свою очередь, посоветовал американцам, решившим остаться на Украине, проявлять повышенную осторожность. А хозяин Белого дома Джо Байден в эфире NBC подчеркнул, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку американских войск на Украину для эвакуации граждан США.

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать.

В мире Океания Австралия В мире Океания Новая Зеландия В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Кремль: Путин и Макрон проведут в субботу телефонный разговор
Посол Антонов назвал беспочвенными заявления США о "вторжении" РФ на Украину
Представитель МИД РФ Захарова: Англосаксам нужна война. Любой ценой
Глава МИД Британии Трасс в меховой шапке рассмешила россиян на Красной площади
Минздрав разрешил несовершеннолетним самим получать печатный ковид-сертификат
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?