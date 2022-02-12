Внеочередные президентские выборы в Туркмении пройдут 12 марта

Помощник председателя ЦИК Туркменистана Безерген Караев сообщил, что проведение внеочередных президентских выборов состоится 12 марта.

Ранее действующий президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении покинуть свой пост и перейти на должность председателя верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты. Бердымухамедов обосновал этот шаг необходимостью давать дорогу к управлению государством молодым руководителям.

Как подчеркнул туркменский президент, главой государства должен стать "человек, воспитанный в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности".