Загорелась лампочка топлива. Сколько протянет машина?

Многие водители наверняка задавались вопросом - сколько бензина остается в баке, когда загорается лампочка топлива, какое расстояние после этого может проехать автомобиль.

Однозначного ответа на вопрос, сколько именно километров может проехать автомобиль после включения сигнальной лампочки и иногда также звукового оповещения, не существует - километраж зависит как от конкретной модели, так и от условий езды. Тем не менее, чтобы представлять себе, на сколько километров хода можно рассчитывать, прежде всего смотрим руководство по эксплуатации вашего автомобиля.

В современных моделях вы можете также свериться с показаниями борткомпьютера, который будет информировать, сколько еще километров можно проехать до заправки. Если же таких данных нет, поможет простая арифметика. Как правило, после включения индикатора в резерве остается от 10 до 15% объема бака. Опять-таки, в большинстве случаев - речь идет о 7-8 л топлива.

Однако правда и то, что резерв зависит от размера автомобиля и соответственно - емкости его топливного бака. К примеру, владельцами подсчитано, что после включения сигнальной лампы в баке Kia Picanto остается не более 4 л резервного запаса. Автомобили сегмента B - Renault Logan, Renault Sandero, Lada Largus и Lada 4х4 - имеют резервный запас топлива в 5 литров. И это, кстати, соотносится с инструкциями мануалов. К примеру, в руководстве Renault Sanderо указано, что с момента загорания сигнальной лампы вы можете проехать еще 50 км.

В то же время для других соразмерных автомобилей - Lada Granta и Lada Vesta - резервный показатель будет несколько больше - от 6 до 8 л. Не менее 7 л останется также после включения индикатора на приборке Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster и Volkswagen Polo.

У европейских гольф-седанов типа Skoda Octavia Volkswagen Jetta останется после включения индикатора порядка 8 л. Примерно такая же ситуация - у корейских одноклассников (Kia Cerato, Hyundai Elantra). А вот у японских легковушек сегмента С типа Mazda3, Toyota Corolla, Honda Civic и Nissan Sentra резерв будет примерно на 1,5 л больше.

При этом у компактных и среднеразмерных японских кроссоверов, седанов и универсалов запас хода после загорания индикатора составляет, как правило, от 10 до 12 л. Речь прежде всего о Honda Accord и Pilot, Nissan Teana, Toyota Camry, Subaru Outback и Forester, Mazda CX-5 и Toyota RAV4.

У более крупных SUV резервный запас еще больше. К примеру, внедорожник Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokee и Wrangler, Ford F-150 и Dodge RAM обеспечены как минимум 14 литрами.

Как бы то ни было, в среднем запас хода после включения "тревожной" индикации составляет от 50-70 км. Дальше в дело вступает условия движения и манера езды. Понятно, что при движении в глухой пробке, горной местности и активной езде по шоссе крупный и "заряженный" автомобиль может и не преодолеть 50 км.

И наоборот - при максимально равномерном движении, без резких разгонов и торможений, преимущественно на высшей передаче, со скоростью в районе 80 км/ч вы сможете заметно увеличить запас хода.

Способствовать экономии топлива будет также отключение потребители энергии - от кондиционера и отопителя до светотехники (если позволяют условия движения). Или, скажем, если впереди движется тихоходная фура, имеет смысл использовать ее в качестве аэродинамического щита, пристроившись ей в "хвост". Так можно сэкономить еще немного топлива ввиду снижения сопротивления воздуха. И, наконец, хотя это не вполне очевидно, если в вашей машине имеется насос, будет не лишним остановиться, проверить уровень накачки шин и поднять давление в них примерно на 0,5 атмосферы. В то же время если шины не докачены до нормы на те же 0,5 атмосферы, потребление топлива увеличится на заметные 10%. Поэтому как минимум проверьте уровень накачки.

И, наконец, стремясь дотянуть до АЗС, не поленитесь залезть в навигатор и выяснить, где находится ближайшая заправка. Даже если она окажется не сетевой и подозрительной, иногда имеет смысл плеснуть в бак пару-тройку литров бензина, чтобы гарантированно дотянуть до приличной АЗС, где вы зальете уже полный бак и разбавите топливо сомнительного качества.