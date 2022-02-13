10 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Хотя словосочетание "японские автомобили" продолжает оставаться синонимом "качества" и "надежности", не все из них вызывают большой спрос на авторынке. "РГ" изучила статистику продаж за 2021 год и выбрала из перечня моделей те машины из Страны восходящего солнца, какие продавались хуже остальных.

Открывает список "больше, чем пикап", Isuzu D-Max за 2,7-3,6 млн рублей. Полноприводный автомобиль с 3-литровым турбодизелем и "автоматом" разошелся тиражом 299 единиц. Могло быть и больше, но, во-первых, обновленная модель появилась только в апреле, а во-вторых, дилеры Isuzu есть далеко не везде. В любом случае, очевидно, что в 2022 году этот грузовичок в наш топ уже не попадет.

Infiniti QX60. Фото: Infiniti

Девятым оказался Infiniti QX60 с 255 продажами. Результат для кроссовера незавидный, но все просто - компания попрощалась с этой моделью и ждет обновленную. Она должна добраться до России в первой половине года. Машина заметно преобразится, а мотор ей достанется прежний - V6 на 3,5 литра. И в общем, у этого автомобиля тоже есть шанс уйти из топ-10 неудачников.

Восьмым стал кроссовер Honda Pilot - 119 продаж, и на этом история модели в России закончилась. Напомним, марка в 2022 году уйдет из РФ, и на данный момент в ее линейке остался только нераспроданный CR-V.

Honda Pilot. Фото: Honda

Седьмой оказалась гибридная версия вполне себе популярного Lexus NX300 - она отличается не только силовой установкой, но и наличием литеры H в названии. Надо сказать, спрос на такие машины не оставляет производителям выбора - рано или поздно "смешанные" автомобили из линеек уходят. 45 продаж за весь 2021 год не убедили Lexus - и вот гибридного "трехсотого" за 5 млн рублей на сайте марки уже не найти.

Lexus NX300H. Фото: Lexus

Чуть хуже продавался еще один Lexus - представительский седан LS, который в 2021 году приехал к нам обновленным. Продажи стартовали с июня, и за полгода их набралось 39. Ну а чего ожидать от машины за 8+ млн рублей, когда конкуренты - и от Genesis, и даже от BMW - доступнее.

Lexus LS. Фото: Lexus

На пятом месте снизу - завсегдатай нашего антирейтинга, купе Infiniti Q60. Само выражение "двухдверный фастбэк" говорит о том, что модель изначально не предназначена для широкой аудитории. Поэтому 31 продажа с февраля по август - не такой уж и плохой результат. И надо понимать, скоро мы увидим в российском ассортименте новый Q60. Просто чтобы был.

Infiniti Q60. Фото: Infiniti

Четвертое место - у Subaru WRX с 20 продажами. Бывало и хуже: в 2020-м модель заняла 3-е место с конца. Спортивный седан предлагается у нас с мотором 2.0 за 3,7-3,9 млн рублей.

Как и в минувшем году, совсем рядом "заряженная версия" той же модели - STI. У нее уже двигатель 2.5 и цена посолиднее - под 5 млн. Отсюда и результат - 12 машин.

Subaru WRX. Фото: Subaru

Второе-третье - непочетные - места разделил с Subaru еще один Infiniti - седан Q50. Ну это и ожидалось: модель не поставлялась к нам с 2019 года, фактически ушла с рынка в конце 2020 году, но дилеры не могли распродать оставшиеся 12 экземпляров аж до августа 2021-го. А все потому, что оставались только непривлекательные версии с 211-сильным мотором и задним приводом минимум за 2,7 млн.

Infiniti Q50. Фото: Infiniti

Ну а самым непопулярным японским автомобилем в минувшем году стал спорткупе Lexus LC500. С несколько азиатской внешностью, разноширокими шинами, 5-литровым мотором и 10-миллионным ценником. Свой выбор на этой модели остановили 10 человек.

Ну и по традиции напомним самые востребованные японские машины в 2021 году. Это Toyota RAV4 и Camry, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Toyota LC Prado, Lexus RX, Nissan Terrano и Suzuki Vitara.