Что будет, если направленную шину поставить наоборот

Случается, что резину монтируют "неправильной стороной", когда стрелка вращения или другие маркеры направленности вращения на боковине оказываются повернуты в обратную сторону. Чем чреваты такие ошибки?

Чтобы было понятнее, с какими последствиями может столкнуться водитель машины с колесами, установленными, образно говоря, "задом наперед", разберемся, что такое шины с направленным рисунком.

В такой резине водоотводящие канавки расположены по ходу вращения колеса, сходясь к центру в направлении вращения.

При этом направленные покрышки могут быть симметричными и асимметричными. В первом случае половинки протектора зеркально повторяют друг друга, усиливая возможности сцепления и дренажа. Во втором случае тип рисунка отличается на обеих сторонах. Шины с направленным протектором бывают также зимними, всесезонными и летними, шипованными и без шипов.

При этом чаще всего направленные шины встречаются у зимних и так называемых "дождевых" моделей. Отличить же шины с направленным протектором можно по маркировке "Rotation", стрелке или треугольным насечкам, указывающим направление движения автомобиля.

Почему и кому стоит выбрать "направленные" шины

Выбор шин с направленным протектором оправдан прежде всего тогда, когда вы редко съезжаете с асфальта, читай - перемещаетесь преимущественно в условиях города.

Для автомобилей с задним приводом направленные шины - это также разумный выбор и возможность усилить сцепные свойства, поскольку "ведомые" передние колеса осушают участок дороги раньше, чем до него доберутся колеса задней оси. Кроме того, на зимней заснеженной дороге направленный рисунок протектора помогает грести снег и эффективно удалять его из пятна контакта.

На укатанном снегу "направленные" покрышки опять-таки в приоритете. Летом же помимо улучшенного сцепления на мокрой поверхности при выборе направленных шин получаем еще и оптимальную стабилизацию движения. Такие шины почти не просаживаются даже на повышенных скоростях, а потому отлично подходят для поездок на "дальняк" в бодром темпе.

Что будет, если установить направленную резину неправильно

А теперь представим, что неопытный работник шиномонтажа или вы сами установили "направленные" покрышки "против шерсти, смонтировав их на диски противоположной боковиной.

Прежде всего такая ошибка повлияет на тормозной путь, правда, не так существенно, как многие считают. В среднем при торможении со 100 км/ч на мокрой или скользкой поверхности машина проедет примерно на 1 - 1,5 метра больше, чем автомобиль, обутый правильным образом - соответствующие замеры неоднократно проводили эксперты ведущих автомобильных изданий.

Куда серьезнее проблемы, связанные с аквапланированием. Когда колеса, смонтированные неправильной стороной, попадут в лужу, вода или снежная каша не будут эвакуироваться из пятна контакта, и в этой области возникнет так называемый гидродинамический клин. В результате машина может потерять сцепление и буквально "всплыть", потеряв контакт с дорогой уже на 70 км/ч. Соответственно при движении по трассе, когда крейсерская скорость составляет в среднем 110 км/ч движение на резине, установленной против шерсти, становится буквально опасным.

Неудивительно также, что неправильная ориентация резины усложняет управление при экстремальных маневрах, а также снижает скорость их выполнения. Увеличиваются углы повороты руля и возникают сложности со стабилизацией машины.

Понятно также, что такие ошибки при шиномонтаже приведут к более быстрому износу резины и более высокому уровню шума при движении. И, наконец, проблемы могут возникнуть при движении по заснеженным грунтовкам. Протектор неправильно установленной направленной шины будет собирать перед собой снег и провоцировать пробуксовки.

Если неправильно установлено лишь одно колесо

Особенно опасно, когда "против хода" установлено лишь одно колесо. В этом случае автомобиль будет уходить с курса из-за разного сопротивления качению или из-за разного вектора тяги колес левого и правого бортов. В частности, будут наблюдаться уводы в сторону, которые будут особенно заметными при торможении.

Помните также, что при проколе одного из колес, вам, возможно, придется ставить "запаску". И если речь идет о шине с направленным протектором, то на одной стороне машины оно будет работать неправильно. Если это именно такой случай, двигайтесь на запаске с повышенной осторожностью, не превышая крейсерские 80-90 км/ч.

Плюсы установки неправильной установки направленной резины

Пожалуй, единственным плюсом установки направленной резины против шерсти является незначительное улучшение проходимости на грунтовке.

Оно и понятно - протектор начнет в этом случае лучше цепляться за рыхлую или грязевую поверхность. Однако понятно, что никто в здравом уме не станет специально устанавливать резину против хода, чтобы покорять бездорожье. Куда проще просто приспустить шины, увеличив таким образом пятно контакта и, соответственно, проходимость.

Добавим также, что устанавливать шины с направленным рисунком протектора задом наперед в нашей стране формально не запрещено. Однако несмотря на это будьте внимательны, когда забираете машину из шиномонтажа после сезонной или вынужденной переобувки. Контролируя работу мастеров, вы заботитесь в первую очередь о своей безопасности.