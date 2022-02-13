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13.02.2022 19:48
Рубрика: Общество

Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида

Текст: Нина Егоршева

Порядка 2% населения Земли вымерло бы, если бы не были созданы вакцины против коронавируса. При этом именно благодаря вакцинации пандемия, похоже, подошла к концу. Такое мнение высказал директор Центра глобальной вирусологической сети США профессор Константин Чумаков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Если бы мы разрешили этому вирусу вот также лютовать, то вымерло бы 2% населения Земли. Благодаря тому, что были созданы вакцины и благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии", - заявил он в эфире "Радио России".

Эксперт добавил, что лето будет уже беспандемийным. Однако сам коронавирус, по его словам, никуда не исчезнет. Это заболевание останется с человеком навсегда и следующей зимой, скорее всего, снова будет подъем заболеваемости. Но это, как отметил Чумаков, будет уже совсем не то заболевание. В пример он привел страны, где привито большинство населения, в частности, Данию и Израиль. Там смертность от коронавируса на сегодняшний день составляет 0,03%. Это меньше, чем от сезонного гриппа.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко предупредил об угрозе "омикрона" для несовершеннолетних. По его словам. "омикрон" высококонтагиозен. Дети стали заражаться им значительно чаще, чем иными штаммами коронавируса. И если ранее отмечалось бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдается целый симптомокомплекс: высокая температура тела, слабость, головная боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарея и в ряде случаев - сыпь.

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