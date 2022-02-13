Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек

По сравнению с гриппом штамм коронавируса "омикрон" в восемь раз заразней. Так, если больной гриппом может заразить двух человек, то больной, у которого диагностирован "омикрон", - от 13 до 16 человек. Такое мнение высказал директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков.

"Омикрон" заразней гриппа. Это судят по так называемому репродуктивному числу. Это означает, если у вас есть один больной, как много людей он сможет заразить. Если число равно единице, значит, он заразит ровно одного человека. Вот для кори этот фактор 13 - 16. И для "омикрона" это примерно то же самое. А для гриппа это где-то от полутора до двух", - заявил Чумаков в эфире "Радио России".

Ранее британские ученые предупредили, что будущий вариант COVID-19 вполне может оказаться более опасным и привести к гораздо большему числу смертей и случаев серьезных заболеваний, чем "омикрон". Эта теория строится на том, что вариант "омикрона" произошел не от варианта "дельты", а из совершенно другой части генеалогического древа вируса. Эксперты отмечают, что неизвестно, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, следовательно неизвестно, насколько он может быть патогенным - как в одну, так и другую сторону.