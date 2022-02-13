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13.02.2022 20:15
Рубрика: В мире

Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине

Текст: Юрий Когалов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит свою работу на Украине. Об этом написала на своей странице в социальной сети Twitter генеральный секретарь организации Хельга Шмид.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
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"Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва", - заверила Шмид.

О продолжении выполнения представителями СММ своих функций заявили и в ДНР. "Работа миссии осуществляется в штатном режиме. В этом нас также заверяют представители местной команды СММ ОСБЕ", - отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Что касается ранее поступившей информации об отъезде из Донбасса некоторых представителей этой миссии, то это, как объяснили в представительстве, произошло в рамках плановой ротации.

Как ранее сообщили в Донецке, наблюдатели от США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс, что вызвало обеспокоенность в ДНР, высказывались предположения, что это может свидетельствовать о подготовке Киевом провокаций.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие решения вызывают озабоченность России. Дипломат выразила опасение, что "миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации". Российское внешнеполитическое ведомство призвало руководство ОБСЕ "пресечь попытки манипуляции миссией" и не допустить втягивание ОБСЕ в разыгрываемые вокруг нее "нечистоплотные политические игры". Как подчеркнула Захарова, в условиях искусственно нагнетаемой напряженности работа специальной мониторинговой миссии "востребована как никогда".

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Политический кризис на Украине

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