Захарова: Москва призывает ОБСЕ не ввязываться в нечистоплотные игры вокруг Украины

Россия озабочена решением ряда стран-членов ОБСЕ передислоцировать своих граждан-сотрудников наблюдательной миссии на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации", - отметила дипломат.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство призвало руководство ОБСЕ "пресечь попытки манипуляции миссией" и не допустить втягивание ОБСЕ в разыгрываемые вокруг нее "нечистоплотные политические игры". Как подчеркнула Захарова, в условиях искусственно нагнетаемой напряженности работа специальной мониторинговой миссии "востребована как никогда".

Как ранее стало известно, сотрудники СММ от Великобритании и США получили приказы покинуть Донбасс. В Донецке остались только те машины миссии, что имеют броню.

Как заявил РИА Новости представитель ЛНР Родион Мирошник, отзыв представителей западных стран из миссии может свидетельствовать о подготовке Киевом провокаций в Донбассе, поскольку без них будет блокирован поток официальной информации из Украины.