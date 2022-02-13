Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет

Никаких оснований для закрытия воздушного пространства над Украиной нет. Об этом заявил глава Государственной авиационной службы страны Александр Бильчук.

По его словам, которые приводят местные СМИ, "авиапространство над Украиной остается открытым, никаких оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет". "Ситуация стабильна", - подчеркнул Бильчук.

Как заявили со своей стороны в министерстве инфраструктуры, "закрытие воздушного пространства - суверенное право Украины", и никто в Киеве такого решения не принимал.

Тем не менее некоторые западные авиакомпании на фоне спровоцированной Вашингтоном и Лондоном напряженности отменили рейсы на Украину. Среди них - Delta Airlines, KLM, Ryanair, польская LOT.

Как стало известно, во многом такие решения были спровоцированы британскими страховыми компаниями, уведомившими перевозчиков о прекращении действия страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины. На чем именно были основаны эти шаги, не известно. Однако это произошло вскоре после того, как с посольства Соединенного Королевства в Киеве был снят британский флаг (обычно это делается в случае прекращения работы дипмиссии). И все это на фоне непрекращающихся бездоказательных обвинений, звучащих из Вашингтона.

Вопрос теперь в том, кто ответит за сорванные планы, которые были у пассажиров отмененных рейсов. Запад явно не будет платить за причиненные неудобства.