Владельцы самолетов начали вводить запрет на полеты на Украину

Самолет украинской авиакомпании SkyUp не смог войти в воздушное пространство Украины и приземлился в Кишиневе. В пресс-службе авиаперевозчика отмечают, что рейс не смог прибыть в киевский аэропорт Борисполь из-за запрета владельца судна.

"По требованию владельца самолета рейс SkyUp PQ0902 из Мадейры в Борисполь вынужденно приземлился в Кишиневе, - говорится в заявлении авиакомпании. - Лизингодатель-владелец самолета сообщил о категорическом запрете на пересечение самолетом воздушного пространства Украины, когда он уже находился в полете".

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что западные страховые компании могут запретить авиакомпаниям совершать полеты над Украиной с 14 февраля. На находящиеся на территории страны воздушные суда страховое покрытие больше не будет действительно.