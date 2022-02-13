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13.02.2022 17:15
Рубрика: Экономика

Юрист напомнил дачникам о штрафах, актуальных для зимы

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Юрист Марсель Имамов напомнил дачникам о штрафах, актуальных в зимний период. По его словам, причиной штрафа могут стать даже обычные сугробы.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Он пояснил, что неубранная территория нарушает требования пожарной безопасности. "По статье 20.4 КоАП РФ и согласно положениям правил противопожарного режима, в России нарушением считаются действия или бездействие владельцев участков, если они привели к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения", - разъяснил эксперт агентству "Прайм", добавив, что для зимы здесь нет никаких исключений.

Для садоводов штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет 2-3 тысячи рублей, а СНТ заплатит уже 150-200 тысяч рублей.

Имамов также напомнил, что жарить шашлыки дачникам разрешено только в жаровне или мангале. И огонь при этом должен находиться не ближе, чем в пяти метрах от дома. Плюс даже при снеге действует штраф за мусор на участке. Это 1-2 тысячи рублей. А также и зимой актуален штраф за нарушение тишины.

"Нормативы по тишине - время и дни, когда можно шуметь - известны, а их нарушение карается штрафом в 1-3 тысячи при первой жалобе соседей и в 4 тысячи при второй и далее, если они поступят в течение одного года", - пояснил юрист.

В конце прошлого года правительство подготовило ряд поправок в законодательство о садоводстве и огородничестве. Они должны усовершенствовать регулирование в этой сфере и решить отдельные вопросы, особо волнующие дачников. Прежде всего это касается размеров взносов, которые делают члены садовых товариществ на оплату общих расходов. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда пояснил, что они должны устанавливаться справедливо - так, чтобы людям было понятно, откуда берется та или иная сумма. Садоводы по-прежнему будут самостоятельно решать, что учитывать при расчетах.

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