Меркель, монахиня и пропавший кандидат: как Штайнмайера переизбрали президентом Германии

Как и ожидалось, для победы Штайнмайеру хватило одного тура. Как передает Spiegel online, он получил 1045 из 1425 действительных голосов. При этом 12 поданных голосов были признаны недействительными, а 86 делегатов воздержались. Политик пришел вместе со своей женой и единомышленницей Эльке Бюденбендер. Пара вместе уже много лет, и в 2010 году социал-демократ даже на время ушел из политики, чтобы стать донором почки для супруги. Как только объявили результаты, переизбранный президент заключил вторую половинку в объятия.

Его торжественную речь о демократии делегаты встретили аплодисментами и стоя. Формальное, на первый взгляд, мероприятие, оказалось не скучным и даже преподнесло сюрпризы. Пожалуй, главным из них было появление на политической сцене Ангелы Меркель - первое после ухода с поста канцлера. Кроме того, один из кандидатов в президенты ФРГ перед голосованием... потерялся.

Из-за пандемии пришлось отступить от традиции: на этот раз 1472 выборщика собрались не в зале пленарных заседаний парламента, где невозможно было бы обеспечить социальную дистанцию, а во вспомогательном административном помещении по соседству. Делегаты рассредоточились по нескольким ярусам современного хайтековского Дома Пауле Лёбе. Их стулья, как выяснил Spiegel online, были накрепко привинчены к полу. Впрочем, это не помешало всем тесно общаться в кулуарах, где царило настоящее политическое столпотворение.

Открыла 17-е Федеральное собрание президент бундестага Бербель Бас. Она произнесла длинную речь о вызовах, стоящих перед страной. Были в ней и неформальные моменты - госпожа Бас поздравила с днем рождения сразу трех выборщиков, которым пришлось поработать в праздничный день.

Конечно же, все внимание было приковано к экс-канцлеру Ангеле Меркель, которую делегировали в ряды выборщиков христианские демократы земли Мекленбург - Передняя Померания. Фрау Меркель в темно-синем брючном костюме и темной маске действительно сидела в зале, и собравшиеся поприветствовали ее аплодисментами, которые долго не стихали. Меркель явно вернулась в родную стихию, и все норовили переброситься с ней хотя бы парой слов, пока шло голосование. Она пообщалась и с канцлером Олафом Шольцем, со своим несостоявшимся преемником Армином Лашетом и с другими политиками. Снимки, на которых недавно самая влиятельная женщина Германии как будто вновь дает указания мужчинам, разошлись по соцсетям и стали новым мемом.

Среди выборщиков, наводнивших залы Дома Лёбе, были не только действующие политики с депутатскими мандатами (тот же канцлер Шольц и глава МИД Анналена Бербок), но немало ветеранов политической сцены, а также других знаменитостей - по закону, партии имеют право делегировать любых своих сторонников. В список вошли два с лишним десятка бывших земельных премьеров, влиятельный вирусолог Кристиан Дростен, основатель компании Biontech Озлем Тюречи, лауреат Нобелевской премии по химии Бенджамин Лист, астронавт Александр Герст, главный тренер германской сборной по футболу Ханс-Дитер Флик, а также музыканты, писатели, эстрадные певцы. В объективы камер попали женщина в монашеском облачении, трансвестит с малиновыми волосами и эпатажная репер с турецкими корнями - она предстала в образе невесты с фатой и в белых ботфортах под белоснежное мини.

Пожалуй, меньше всего интриги заключал сам исход голосования. Действующий президент, а в прошлом министр иностранных дел Германии Штайнмайер еще 28 мая прошлого года объявил, что готов переизбраться. По закону, этот пост можно заниматься не более двух сроков. В тот же день ему выразила поддержку родная Социал-демократическая партия (членство в ней политика на время президентства приостановлено), к декабрю подтянулись либералы, а в январе этого года также определились "Зеленые" и блок ХДС\ХСС, пообещав свои голоса Штайнмайеру. До последнего у него не было соперников, но затем подоспели неожиданные кандидаты (впрочем, эксперты не давали им никаких шансов). Как писала "РГ", 11 января 2022 года "Левые" предложили кандидатуру беспартийного врача общей практики и неотложной помощи из Майнца доктора Герхарда Траберта, мечтающего поселить во дворце Бельвю бездомных, 25 января "Альтернатива для Германии" выдвинула в президенты экономиста и публициста профессора доктора Макса Отте (решение вызывало скандал, поскольку эксцентричный политик вообще-то уже 30 лет состоит в ХДС), а 3 февраля от "Свободных избирателей" решила баллотироваться 41-летняя астрофизик доктор Штефани Гебауэр. До сих пор женщины не становились президентами ФРГ.

Примечательно, что один из кандидатов - господин Отто - внезапно исчез. Его видели перед началом заседания, но когда президент бундестага объявляла имена претендентов на президентский пост, стул политика оказался пустым. Журналисты предположили, что он мог не захотеть сдать обязательный экспресс-тест на коронавирус, но это не точно. Кстати, для тестирования всех участников Федерального собрания (делегатов и персонала) перед зданием рейхстага развернули медпункт. Накануне в субботу, 12 февраля, через него прошли 2150 человек, у 12 нашли коронавирус.

Голосование проходило тайно, поименно и очень долго. Имена членов Федерального собрания, подававших бюллетени, зачитывались бесконечным потоком в алфавитном порядке. Потом еще около часа шел подсчет голосов. Озвучивать заранее свой выбор вслух категорически запрещалось - как и фотографировать бюллетени за шторками, вписывать в них посторонние имена, оставлять какие-то другие надписи и, конечно же, ставить галочки сразу за нескольких кандидатов. Если бы ни один из них не набрал абсолютного большинства (то есть больше половины голосов) в первом или втором турах, то понадобился бы третий. В этом случае для победы хватило бы относительного большинства.

В результате профессор Отто, прозванный "предвестником краха" за свои мрачные прогнозы в экономических статьях, получил 140 голосов, врач Траберт - 96, астрофизик Гебауэр - 58.

Сразу после объявления результатов голосования оркестр сыграл гимн Германии (президент бундестага попросила присутствовавших не подпевать), а Франк-Вальтер Штайнмайер принялся принимать поздравления и букеты цветов. Напомним, что текст присяги президента и других первых лиц прописан в немецкой Конституции: "Я клянусь, что посвящу свои силы благу немецкого народа, приумножу его благосостояние, предотвращу ущерб, буду соблюдать и защищать Основной закон и федеральные законы, добросовестно выполнять свои обязанности и проявлять справедливость по отношению ко всем. Да поможет мне бог". Клятву можно произнести без "религиозной формулы", однако еще в 2017 году Франк-Вальтер Штайнмайер не стал отказываться от упоминания о боге при вступлении в должность. А вот другой социал-демократ - канцлер Олаф Шольц - во время присяги оставил только светскую часть.