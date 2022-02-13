МИД РФ: США 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом

США на протяжении двух месяцев издеваются над здравым смыслом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о "нападении" РФ на Украину.

Как отметила дипломат в своем Telegram-канале, американская сторона уже два месяца ежедневно заявляет, что на Украину вот-вот нападет Россия. При этом президент Украины Владимир Зеленский и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь и "просят неравнодушных поделиться данными".

Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого, подчеркнула Захарова. "Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся", - считает представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что информагентство Bloomberg из СМИ превратилось в средство массового распространения нужной Соединенным Штатам информации. Она напомнила, что когда-то Bloomberg занималось финансовой аналитикой, но теперь "просто перешло в четкое обслуживание". Захарова добавила, что в таком "медийном сопровождении" участвуют еще многие западные ресурсы, которые ранее позиционировали себя как независимые, а сейчас обслуживают исключительно вот эту заказную историю из Вашингтона.