Захарова назвала Bloomberg средством распространения "нужной информации"

Информационное агентство Bloomberg из средства массовой информации превратилось в средство массового распространения нужной Соединенным Штатам информации. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнило, что когда-то Bloomberg занималось финансовой аналитикой, но теперь "просто перешло в четкое обслуживание".

"Тут нет никаких сомнений, потому что речь идет не о работе информационного агентства, а просто о средстве массового распространения нужной информации. Нужной понятно кому - Вашингтону", - констатировала она.

Захарова добавила, что в таком "медийном сопровождении" участвуют еще многие западные ресурсы, которые ранее "позиционировали себя как независимые", а сейчас "обслуживают исключительно вот эту заказную историю из Вашингтона".

Напомним, ранее Bloomberg опубликовало на своем сайте новость с заголовком "Россия вторгается на Украину". Спустя полчаса публикация была удалена, и в компании ее объяснили ошибкой.