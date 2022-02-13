На каком расстоянии от стоп-линии нужно остановиться, чтобы не получить штраф

С ростом числа камер фиксации проезда перекрестков у многих водителей возникают резонные вопросы - как правильно останавливаться перед стоп-линией? Насколько критичными будут небольшой "недоезд" или "переезд" линии разметки? Сколько времени стоять перед соответствующими знаками? Расставим точки над i в этом вопросе.

Многие ответы, как часто бывает, содержатся в Правилах дорожного движения. Стоп-линия (прямоугольный знак 6.16 со словом СТОП на белом фоне) и/или разметка (1.12 - закрашенная белая линия, расположенная поперек полосы) указывают место, где должно остановиться транспортное средство, если горит запрещающий сигнал светофора.

Разметка может дополнительно использоваться вместе со знаком 2.5 (STOP - "Движение без остановки запрещено"). Очень часто такое сочетание используется на железнодорожных переездах и выездах на главную дорогу.

Если расположить автомобиль слишком далеко от таких обозначений, это могут посчитать правонарушением. Однако ключевой вопрос - насколько далеко. Это понятие в ПДД не оговаривается. Однако вспомним, за что начисляются штрафные баллы при сдаче экзамена на права. Грубейшей ошибкой будет признано пересечение стоп-линии в вертикальной проекции габаритов транспортного средства. Проще говоря, вам будет грозить штраф за нарушение требований ч. 2 ст. 12.12 "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика", если вы заедете за стоп-линию не только передними колесами, но даже выставите за нее передний бампер.

И, кстати, штраф будет разным в зависимости от типа перекрестка и условий движения. А именно - за заезд за стоп-линию на регулируемых перекрестках при запрещающем сигнале светофора придется заплатить штраф 800 рублей. Если проигнорировать стоп-линию на нерегулируемом перекрестке (без светофора, но со знаком "Движение без остановки запрещено" и стоп-линией), сумма штрафа составит 500 рублей. Если же водитель заехал за стоп-линию, чем вызвал затор на перекрестке, то получит штраф уже в 1000 рублей по части 1 статьи 12.13 КоАП ("Нарушение правил проезда перекрестков").

Таким образом, мы разобрались с тем, что заезжать за стоп-линию и/или знак "Стоп-линия" даже ненамного точно не следует. Получается, для перестраховки лучше остановиться от стоп-линии на некотором расстоянии? В целом да, однако это расстояние не должно быть большим. В противном случае у инспектора будет основание выписать вам штраф за создание помех другим средствам перемещения. В то же время, если вы остановитесь не дальше, чем в метре от стоп-линии, то это практически наверняка не вызовет вопросов у инспектора и не даст камере фиксации нарушений выдать неправильный показатель для штрафа. Так что на эту дистанцию и нужно ориентироваться.

Обозначим и еще несколько нюансов. Что касается езды задним ходом, данный маневр не считается правонарушением, если водитель не пересек линию разметки и не создал угрозу для тех участников движения, которые находятся позади него.

Если вы проезжаете нерегулируемый перекресток и перед вами остановилось пусть даже миниатюрное транспортное средство типа скутера или мотоцикла, то не следует проезжать перекресток без остановки сразу за ним. В противном случае вам грозит штраф по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

В случае, когда разметка неразличима, например, стерта или занесена снегом, необходимо остановиться перед соответствующим знаком. Если же знак и линия расположены в разных местах, то вы обязаны руководствоваться знаком, так как последний имеет приоритет перед разметкой. Практика же показывает, что будет лучше остановиться перед тем, что ближе к вам.

Существует и еще одна тонкость - сколько времени надо стоять перед знаками стоп-линия и STOP, чтобы не заработать штраф. Прежде всего - нужно именно остановиться, а не просто сбросить скорость. При этом в Правилах дорожного движения опять-таки не прописано, на какое время нужно останавливаться.

Тем не менее следует знать, что камера фиксации делает несколько снимков в секунду, если за это время скорость не была нулевой, тогда придет штраф с соответствующей базой доказательств (фото с траекторией движения и определением точек измерения). Существует также видеофайл для управления административной документацией, но нарушителю он не отсылается.

Как бы то ни было, чтобы исключить проблемы, нужно остановиться перед соответствующими знаками как минимум на секунду, убедиться что машина прекратила движение, и только после этого следовать дальше. Если на перекрестке дежурит сотрудник ГИБДД, рекомендуем увеличить время остановки как минимум до трех секунд. Это снимет ненужные вопросы и сделает соблюдение вами правил совершенно очевидным.

Добавим, что при возникновении спорных ситуаций факт нарушения правил проезда перекрестка можно оспорить. Здесь очень поможет видеорегистратор, который может, к примеру, зафиксировать факт пересечения машиной разметочной линии на разрешающий сигнал светофора, или же факт вынужденной остановки (плохое самочувствие водителя или пассажиров, поломка за стоп-линией или ДТП, или тот факт, что вы пропускали автомобили оперативных служб: скорую, пожарных, полицию, МЧС). Если хотя бы один из указанных факторов имеет место, штраф можно и нужно оспорить .