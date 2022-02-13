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Рубрика: Власть

Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая Соединенные Штаты и Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images
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"Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами… с США - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности", - цитирует Пескова РИА Новости. При этом он добавил, что насильно мил не будешь, поэтому Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность.

По словам Пескова, это абсолютно нормальная практика, когда "дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом". Он добавил, что так происходит у всех государств.

Ранее Дмитрий Песков высказал мнение, что Европа была бы более безопасной, если бы Запад не стремился "подмять" Россию под себя. На вопрос, не стало ли время после Мюнхенской речи Владимира Путина (15 лет) периодом упущенных возможностей, Песков заметил: "Если бы Запад не находился в этой эйфории и эйфории будущей возможности "подмять" Россию под себя, думаю, что тогда все могло бы получиться по-другому. И сейчас Европа - наш общий дом - была бы более стабильная, более предсказуемая и безопасная".

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