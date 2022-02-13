Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высоким ценам

Европейцы отказались от долгосрочного сотрудничества по вопросам энергопоставок и теперь газ обходится Европе гораздо дороже. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что все взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и долгосрочными. По словам Пескова, это то, от чего отошли европейцы, и теперь вынуждены покупать газ, "грубо говоря, не по 300, а по 1300". Пресс-секретарь добавил, что вопрос энергопоставок сегодня актуален.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин выразил уверенность, что в случае остановки "Северного потока-2" ущерб в первую очередь будет нанесен жителям ФРГ и германским компаниям. Освободившуюся нишу, естественно, попытается занять американский СПГ, а американцы предпочитают работать по краткосрочным контрактам. Это создаст "риски сильных колебаний цен и роста цен на газ и ударит по карману конечных потребителей".